Prešlo 20 rokov od smrti dcérky († 5) Adriany Kmotríkovej: FOTO Takto si ju moderátorka uctila

Hovorí sa, že rodič by nemal prežiť vlastné dieťa, moderátorka si, bohužiaľ, cez toto obrovské životné trápenie prejsť musela. Takmer šesťročná Natálka podľahla cystickej fibróze. „Veľmi ťažko o tom dokážem hovoriť. Išli jej robiť tracheotómiu, to je tá dierka do krku. A tá operácia sa nevydarila. Namiesto toho, aby jej zachránili život, tak jej to prerezali a ona vykrvácala," povedala ešte pred rokmi v relácii Supermama, keď prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo prežívala.

Adriana Kmotríková sa objavila pred cintorínom krátko pred deviatou ráno

Moderátorka bola vtedy v šiestom mesiaci tehotenstva a v brušku nosila synčeka, ktorý jej pomohol vyliečiť zlomené srdce. Svoje dievčatko v ňom ale moderátorka nosí doteraz, pamiatku zosnulej dcérky si okrem súkromných spomienok uctieva aj tým, že 3. mája chodí na posledné miesto jej odpočinku zapáliť sviečku. Tichú spomienku Natálke venovala aj tento rok. Do vázy vložila kyticu, chvíľu nad hrobom stála a po niekoľkých minútach odišla.