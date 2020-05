KOŠICE - Dojímavý duet spája muzikantov z celého Slovenska a nesie silné posolstvo. Je to len na nás, ako bude tento svet vyzerať. Pesnička Zastavme to včas vyzýva ľudí, aby sa spojili, aby boli k sebe ľudskí a nemysleli iba na seba. Pretože to je jediný spôsob ako sa nad ťažkými situáciami, ako je aj táto, dá vyhrať.