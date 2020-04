Netají sa hlbokým vzťahom k Bohu a prírode, netvorí mainstreamovú hudbu, i napriek tomu už niekoľko rokov patrí medzi najúspešnejšie speváčky na slovenskej scéne. V projekte Do leta to dáme! si so Simou Martausovou môžete zahrať jednu z jej obľúbených skladieb Karavan.