Dcéra Andyho Hryca (70) prehovorila o otcovej leukémii: Okamžitá chemoterapia... Prosí o krv preňho!

Zatiaľ čo väčšina Slovenska bola v uplynulých týždňoch kvôli koronavírusu zatvorená doma, herec Andy Hryc behal po lekárov. V posledných dňoch mu vraj nebolo dobre a pridružili sa aj iné zdravotné problémy, preto ho najbližší poslali k odborníkovi. A urobili dobre... Záverečná diagnóza bola totiž zdrvujúca - akútna leukémia.

Vážna diagnóza herca Andyho Hryca (70): Akútna leukémia!

„Otec je hospitalizovaný. Podstupuje náročnú liečbu,“ priznala Novému času dcéra Wanda Hrycová trasúcim sa hlasom. „Jemu nebolo dva týždne dobre, cítil sa unavený, nič významné, žiadne bolesti nemal. Mama ho vyhodila na vyšetrenie k nášmu obvodnému lekárovi, pretože mu spuchla noha. On mu urobil krvné testy a v momente, keď prišli výsledky, ho zobrali do nemocnice. Tam mu urobili kontrolné krvné testy a okamžite si ho tam nechali,“ vysvetlila producentka.

„Diagnostikovali mu akútnu leukémiu, čo znamená, že musí začať okamžite s chemoterapiou. Okrem iného dostáva transfúziu krvi každý deň,“ povedala Wanda. Bohužiaľ v pandemickom období majú v nemocniciach menej darcov, navyše Hryc má neobvyklú krvnú skupinu. „On má A1 Rh negatív,“ prezradila ustarostená dcéra, ktorá prosí všetkých, ktorí môžu pomôcť, aby darovali jej otcovi krv.

„Chcela by som poprosiť ľudí, ktorí majú túto krvnú skupinu, sú zdraví a nie sú alergici a spĺňajú všetky podmienky na darovanie, aby nám pomohli. Môžu ísť darovať krv na jeho meno - Andy Hryc. Doslova sa môže do dokumentov napísať, že je to priamo pre neho. Potrebuje transfúziu každý deň počas celého mesiaca,“ vyzýva všetkých dobrých ľudí.

Situácia je o to nepríjmnejšia, že rodina v tomto náročnom období s hercom kvôli karanténe nemôže byť. A Wanda sa s mamou stretáva preventívne s odstupom 3 metre. „Strašná je tá bezmocnosť, pretože človek nevie nič robiť. Ani ísť za ním, porozprávať sa s ním nažiov, ani mamu objať,“ dodala Adamík Hrycová.

Wanda Adamík Hrycová sa o svojho otca veľmi bojí. Všetkých, ktorí môžu, preto prosí, aby išli darovať krv. Zdroj: Jan Zemiar

Samotný herec nestráca optimizmus. Vo štvrtok začal s chemoterapiou a zatiaľ ju zvláda dobre. „Mohol by som ísť s vami na pivo, tak sa cítim. Chemoterapia trvá 7 dní. Po prvých dňoch to je juchu-juchu, ale môžem sa potom skriabať po stene,“ povedal Novému času so smiechom Hryc. Svoju pozitívnu náladu vysvetľuje tým, že mu nezostáva nič iné. My mu teda prajeme, aby ho dobrá nálada neopúšťala a aby už čoskoro mohol spolu s rodinou osláviť svoje uzdravenie!