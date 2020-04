BRATISLAVA - Hľadanie šiestej federálnej SuperStar sa už tento víkend presunie do svojej divadelnej časti. Masaker vyraďovania tento rok bude o to väčší, že z neho vzíde rovno finálová zostava. Tradičné semifinálové kolá totiž tento rok nebudú. Ešte predtým si pozrite to najlepšie ale aj najhoršie z tohtoročnej série.