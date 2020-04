BRATISLAVA - Začiatkom roka Eminem opäť prekvapil všetkých svojich fanúšikov a do sveta neohlásene vypustil úplne nový album, ktorý niesol názov Music to Be Murdered By. Nájdeš na ňom dvadsať piesní a dokopy ťa vyjde na vyše hodinku počúvania. Azda najviac pozornosti si však pre seba ukradla pieseň Godzilla.