Gabiku Drobovú testovali na koronavírus: Vyšetrenie si zaplatila... TAKTO to celé dopadlo!

Gabika má dôvod na radosť, Na svojom Instagrame sa najnovšie pochválila tým, že s výsledkom je právom spokojná. Dočkala sa dobrej správy a testy na koronavírus jej vyšli negatívne. Uviedla, že sa vyšetriť nechala ako samoplatca a i keď nejde o práve najlacnejšiu záležitosť, zdravie je predsa len prvoradé. Nás teda zaujímalo, ako celý tento proces prebieha.

opísala začiatok procesu. Na dohodnutý termín potom treba prísť na dohodnuté miesto, Gabiku testovali v Bratislave.vysvetlila nám.

„Po celý čas treba mať v aute zavreté okná. Tesne pre odberom, keď už ste druhé auto v poradí pred búdkou, si treba poriadne odkašľať a vysmrkať sa. Cez okno ukážete zdravotný preukaz, potom na pokyn zdravotníckeho pracovníka dáte dole okienko a urobia vám výter z nosa a úst. Nie je to najpríjemnejšie, ale dá sa to. Materiál dajú do skúmaviek a môžete ísť preč,” opísala temperamentná blondínka postup s tým, že celá táto paráda ju vyšla na 70 €.

Gabika Drobová sa nechala otestovať na koronavírus, výsledok ju potešil - bol negatívny. Zdroj: Instagram G.D.

Výsledkov sa na vlastné počudovanie dočkala ešte skôr, ako čakala. „Výsledky mi prišli do SMS správy, obšírnejšie potom ešte aj na mail. Malo to byť do 48 hodín, ale nebolo to toľko. Mala som termín o 11:33 a na druhý deň o 22:10 som už mala výsledok,” dodala Gabika, ktorá okrem spomínaného kašľa zároveň chcela prispieť k slovenskej testovacej štatistike a neohrozovať ľudí okolo seba.