BRATISLAVA - Čoraz populárnejšia pesničkárka, ktorá má na konte dva autorské albumy Schizofrenik-optimista a My name is Mirka not Miška, vydala 2. apríla, presne v deň svojich 28. narodenín, doposiaľ nezverejnenú skladbu Nekonečné nebo. Spomína v nej na rôzne životné etapy, a preto sa ňou svojich fanúšikov rozhodla obdarovať práve v tento deň.