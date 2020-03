BRATISLAVA - Na konci minulého roka vydal Marián Čekovský svoj prvý, sólový album Best On. Album bohatý na hudobné žánre a spolupráce priniesol štrnásť skladieb, vrátane piesne To si nedám len tak vziať, ktorá sa stala titulnou skladbou televízneho seriálu Nový život.