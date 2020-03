Vyštudovaný farmaceut Maťo Ďurinda vyzýva: Slováci chráňte sa respirátormi, keď idete medzi ľudí!

Počet nakazených koronavírusom na Slovensku stúpa a antibakeriálne gély a rúška s respirátormi sú nedostatkovým tovarom. No zdá sa, že len málokto posledné spomínané používa. Upozorňuje na to líder kapely Tublatanka. „Keď v tomto období chodím na nákupy pre rodinu do obchodov s potravinami, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, som prekvapený, že som zväčša jediný s respirátorom cez ústa a nos,” povedal nám spevák, ktorý vyštudoval farmáciu.

Zdroj: archív MĎ

Ako dodal, je mu jedno, ako v ochrannej pomôcke vyzerá, ide predsa o zdravie. „Je veľmi zarážajúce, že napriek tomu, že na Slovensku sú momentálne respirátory a rúška takmer vypredané, no pýtam sa kde sú? Veď ich takmer nikto nenosí! Ľudia, čo ich vykúpili si ich asi dali doma na ozdobu do vitríny?! Alebo ich predávajú predražene na internete a zneužívajú tak momentálnu situáciu nebezpečného a len ťažko kontrolovateľného šírenia nového koronavírusu na Slovensku?! Hanba!” rozohnil sa v súvislosti so stále vážnejšou situáciou spevák.

Podľa vlastných slov nepodlieha panike, ale pristupuje k aktuálnej hrozbe so všetkou zodpovednosťou, s akou by mal pristupovať k danej situácii každý občan tejto republiky a aktívne sa tak zapojiť do zvládania situácie okolo šírenia nákazy vírusom COVID - 19.

Prístup niektorých ľudí naozaj nedokáže pochopiť. „Veľmi ma hnevá, a osobne poznám taký prípad, keď ľudia zatajujú svoju cestovateľskú anamnézu a boli napríklad vo februári v Benátkach alebo na lyžovačke v Taliansku a pokojne sa aj naďalej stretávajú s ľuďmi a navyše svoje deti bez hanby odprevadia ráno do školy napriek tomu, že už dávno v Bratislave rodičia dostali upozornenie od riaditeľov škôl o nariadení regionálneho hygienika,” povedal Ďurinda.

Podľa neho by ľudia situáciu nemali vôbec podceňovať. A tak, ako mnohí iní umelci, aj on stopol svoje najbližšie vystúpenia. „Ja sa snažím správať maximálne zodpovedne, zrušil som bratislavský klubový koncert Tublatanky, ktorý sa mal konať v apríli a zrušil som ho ešte skôr, ako prišlo nariadenie zákazu Ústredného krízového štábu SR po dobu dvoch týždňov vzťahujúce sa aj na verejné podujatia v Bratislave,” prezradil nám Maťo. „Zrušenia koncertu mi bolo veľmi ľúto, lebo fanúšikovia nám písali, že sa naň tešia a niektorí prídu až zo zahraničia. Ale bolo by veľmi nezodpovedné hrať koncert v uzavretom klube, kde sa ľahko šíri infekcia. Stačí, že by jeden fanúšik bol nositeľom tohto vírusu a možno by o tom ešte ani nevedel, no nakaziť by sa tak mohli fanúšikovia, či členovia našej skupiny,” dodal.

Zdroj: archív MĎ

Na záver má pre všetkých Slovákov takýto odkaz: „Bolo by na mieste, keby ľudia v tejto krajine prejavili kolektívnu zodpovednosť a využili všetky dostupné prostriedky na ochranu seba aj okolia, rešpektovali nariadenia a začali bez akejkoľvek hanby používať rúška a respirátory na zabránenie a aj ako prevenciu šírenia koronavírusu. Preventívne opatrenia totiž majú zmysel len na začiatku epidémie, neskôr sa už situácia môže stať nekontrolovateľnou, keď začne dochádzať ku komunitnej nákaze, a to už bude oveľa väčší dôvod na paniku.”