Voľby 2020: Do parlamentu za OĽaNO mieri známy herec... Stopka v divadle?

BRATISLAVA - Sobotná volebná noc bola skutočne búrlivá a plná prekvapení. Ako víťaz z nej vyšiel Igor Matovič a jeho OĽaNO, ktoré presvedčilo viac ako 25% voličov. Už v nedeľu po sčítaní hlasov bolo zrejmé, kto z tohto hnutia zasadne do parlamentu. Na zozname nechýba niekoľko politických nováčikov, ktorí sú verejne známi. Medzi nimi napríklad zabávač Jozef Pročko, tenistka a bývalá modelka Romana Tabak, tanečník Erik Ňarjaš či herec Robert Halák (42). Ten patrí k interným zamestnancom divadla Nová scéna, a tak nás zaujímalo, ako vidí svoju budúcnosť na jeho doskách.

Halák, ktorý mal na kandidátke číslo 37, si od voličov získal 2 174 hlasov, čo rozhodlo o tom, že jedno kreslo za OĽaNO v parlamente pripadne jemu. Ako sme už spomínali, umelec pôsobí ako člen divadelného súboru, počas týždňa musí odohrať niekoľko predstavení a fanúšikom umenia nie je známy len z muzikálov, ale aj niekoľkých seriálov. Život hercov sa často vymyká akémukoľvek pravidelnému režimu. A možno práve to je dôvod, prečo sa začalo šuškať, že Robert bude musieť Novú scénu opustiť, prípadne vyškrtať podstatnú časť predstavení.

My sme preto oslovili priamo jeho, aby sme sa spýtali, čo je na týchto tvrdeniach pravdivé. Zatiaľ to však vyzerá tak, že krátko po voľbách ešte žiadne definitívne rozhodnutie nepadlo. „Všetko závisí od toho, ako sa bude dať dohodnúť v divadle. Keď to zistím, tak vám budem vedieť povedať viac,” reagoval na našu otázku, či na Novej scéne zotrvá aj napriek nadchádzajúcim poslaneckým povinnostiam.

Herec Robert Halák mieri do parlamentu. Zdroj: Jan Zemiar

S vedením divadla teda k jednoznačnému záveru ešte neprišli a ako to celé dopadne, sa ukáže v najbližšom období. Kultúra spätá s politikou na Slovensku v poslednom období prežívala mimoriadne turbulentné mesiace, a tak sa dá očakávať, že Haláka to bude v parlamente ťahať aj k riešeniu tejto problematiky. Palce mu drží i množstvo kolegov z umeleckého prostredia.

Nielen pre nich mal herec po voľbách jasný odkaz. „Ďakujem vám, priatelia, za hlasy, ktoré ste mi dali. Nesklamem vás,” napísal v nedeľu večer na svoj profil na Facebooku. To, či sa mu to skutočne podarí a v politike sa mu bude dariť rovnako perfektne ako na javisku, zrejme uvidíme už čoskoro...