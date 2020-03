SND oslávilo 100. narodeniny: Len o 8 rokov mladšia Marína Kraľovičová vyrazila všetkým dych... Wau!

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa v Slovenskom národnom divadle konal veľký galavečer. Uplynulo totiž už 100 rokov od jeho založenia. Osláviť to prišlo mnoho umelcov, ktorí sú s SND-čkom neodmysliteľne spätí. Medzi nimi aj Marína Kraľovičová, ktorá je len o 8 rokov mladšia. No aj v 92 rokoch ohuruje svojím výzorom. Pozrite, všetkým vyrazila dych!

Marína Kraľovičová je našou najstaršou herečkou. Má 92 rokov, no stále aktívne hrá... A nielen to. Vždy, keď sa objaví v spoločnosti, všetkým vyráža svojím výzorom dych. A inak to nebolo ani naposledy.

V nedeľu sa totiž konal veľký slávnostný galavečer pri príležitosti 100. narodenín Slovenského národného divadla. A pani Marína na oslave nemohla chýbať. Veď od roku 1948, čiže už dlhých 72 rokov, je umelkyňa nepretržite súčasťou tejto scény.

Spoločnosť jej robila dcéra Jana Kocianová. No nejaký priepastný vekový rozdiel by ste si pri pohľade na dámy ani nevšimli. Plavovlasá umelkyňa dorazila vo svetlých flitrovaných šatách a vyzerala naozaj famózne.