Bývalá Misska sa poriadne rozohnila na verejnosti: Viete veľké h*vno!

Kristína Krajčírová a jej psík Tyson boli skvelá dvojka a bývalá misska sa neraz pochválila roztomilými fotografiami aj svojim priaznivcom na sociálnej sieti. Žiaľ, Tysona v poslednom čase potrápili vážne zdravotné problémy. Napriek snahe jeho paničky i skúsených zverolekárov sa psíka nakoniec zachrániť nepodarilo a Kristína tak musela učiniť jedno z najťažších rozhodnutí, aké si vie predstaviť ktorýkoľvek psíčkar. Tysona musela nechať navždy uspať a pri svojom vernom kamarátovi zostala až do úplného konca.

So svojou bolesťou sa kráska podelila aj prostredníctvom Instagramu a jej blízki, ale aj fanúšikovia ju po chvíli zaplavili povzbudivými príspevkami a slovami útechy. Ako to však u známych ľudí býva, v radoch ich sledovateľov sa nájdu aj takí, ktorí si nenechajú ujsť príležitosť nasypať soľ do otvorenej rany. A práve jeden takýto príspevok usmievavú Kristínu rozpálil do biela.

Kristína Krajčírová a jej psík Tyson boli nerozlučnými kamarátmi. Zdroj: Instagram K.K.,

„K tej fotke som dostala jeden veľmi škaredý komentár, ktorý sa tam už len z úcty k Tysonovi a z úcty ku mne nemal dostať," začala Kristína, ktorá nechápe zlobu sršiacu zo spomínaného príspevku. „Majte aspoň úctu, keď už ste takí odborníci, že mi to napíšte osobne do správy, alebo sa radšej do toho nemontujte.. Ak o jeho diagnóze viete iba to, čo je na Instagrame, viete veľké hovno.. tak isto, ak nemáte ukončené vysokoškolské vzdelanie v obore veterinárskeho lekárstva, mudrovať tu nie je na mieste," neubránila sa ostrým slovám. Uštipačný komentár, ktorý ju tak rozohnil, však následne z jej Instagramu zmizol.

Kristínu Krajčírovú necitlivý komentár pod fotkou svojho miláčika poriadne vytočil. Zdroj: Instagram K.K.,

Je ťažké vžiť sa do emócií, ktoré momentálne známa kráska prežíva. Dúfame však, že bolesť čoskoro trochu ustúpi a v Kristíninej pamäti zostanú všetky krásne spomienky na štvornohého priateľa.