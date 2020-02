Superstar odštartovala: Habera utieral nos účastníkovi, do dievčaťa si hnusne rýpol a... TÁTO bola v Miss!

BRATISLAVA – Ďalšia séria česko-slovenskej speváckej súťaže odštartovala v nedeľu večer a už o niekoľko týždňov spoznáme novú Superstar. Či to bude chalan alebo baba, Slovák alebo Čech teraz nevedno, no najzábavnejšie epizódy sú tu. V tej prvej nebola núdza o zaujímavé momenty. Naspídovanému účastníkovi musel Paľo Habera utierať nos, do inej si kvôli nosu zasa rýpol. Mužské osadenstvo vyviedla z miery kráska, ktorá sa dostala do finále Miss!

Už teraz je jasné, že tento ročník speváckej šou Superstar bude silný a zaujímavý. Minimálne, čo sa týka kastingových kôl. Diváci, čo milujú zábavu, si prídu na svoje. Hneď prvá epizóda skutočne stála za to a na porotcov sa vyrútil doslova uragán menom Jiří Matucha, ktorého veľkým vzormi sú Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Pred päticu katov prišiel doslova naspídovný ako veverička, poskakoval, robil drepy či rozštepy a nebolo možné ho zastaviť.

Jiří Matucha bol ako naspídovaná veverica. Zdroj: TV MARKÍZA

Pre porotcov to bol skutočne úkaz. Chlapík sa na tvári tak strašne potil, že Paľo Habera sa na to nemohol pozerať a šiel mu utrieť nos. Dokonca mal na neho aj prosbu. „Mohol by si, prosím, po tomto vystúpení, prosím ťa, skočiť na úrad Praha, teraz neviem asi 3, 4, 5... To je jedno. A dať tam pod dozorom prehlásenie, že poskytuješ svoj mozog na vedecké účely po tvojej smrti?“ opýtal sa ostrieľaný kat. Kým Jirka si myslel, že si z neho robí srandu, Habera to myslel vážne, pretože podobný zjav jakživ nevidel.

Paľo Habera Jiřímu utieral nos. Zdroj: TV MARKÍZA

Mužskú časť poroty neskôr zaujala krásna blondínka, na ktorej mohli doslova oči nechať a div, že im sliny netiekli. Monike Bagárovej bola ihneď povedomá a tvrdila, že ju už niekde videla. Na čo sympatická Karin priznala účasť v súťaži krásy. Karin Křížová sa prebojovala do finálovej dvanástky minuloročnej súťaže česko-slovenskej Miss, kde bojovala o korunku s číslom dva. Keďže krása nie je všetko, dali jej možnosť predviesť spev.

Habera bol z nej doslova paf a už po pár sekundách ju zastavil, že stačí a páči sa mu to. Samozrejme, žartoval a nechal ju dospievať. Aj potom z nej bol unesený, i keď priznal, že ten spev nebol až taký skvelý. „Priznám sa, že... Je to super. Teda úplne nie, ale... To zas bude, trápny Habera, došla pekná baba, zase nevedel, čo so sebou,“ vyjadril sa Paľo. A namäkko bol z Karin aj Marián Čekovský: „Bolo to výborné. Ste veľmi pekná. A to spievanie sa podľa mňa zlepší. Ale komplexne vzaté – dobrý motor, dobrá karoséria,“ povedal so sebevlastným humorom. Napokon dostala Karin zelenú a postúpila do divadla.

Paľa Haberu Karin Křížová očarila. Zdroj: TV MARKÍZA

Prišla aj talentovaná Slovenka Dominika, ktorá hudbou žije. Po dospievaní si do nej legendárny superstarovský kat rýpol kvôli jej nosu. „Ja som strašne rád, že si tu, pretože konečne je tu niekto, kto má väčší nos ako ja,“ vyjadril sa na jej adresu, na čo odpovedala, že ho má po otcovi a poznámku od porotcu brala s nadhľadom. „Otoč sa z profilu... Aha, yes! A to je dobré, lebo vieš, čo bude nasledovať po tomto?“ opýtal sa Habera, ktorý aj rovno odpovedal. „Bola tam jedna dobrá, taká s tým veľkým nosom. Ľudia si ťa budú pamätať. Je skvelé mať iný nos, ako všetci ostatní. A vieš, čo je ešte skvelé? Popritom niečo vedieť. A ty vieš fakt dobre spievať!“ rozplýval sa líder skupiny Team.

Na Dominikinu adresu sa Habera vyjadril, že je rád, že prišiel konečne niekto, kto má väčší nos ako on. Zdroj: TV MARKÍZA