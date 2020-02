FOTO Martin Dejdar zverejnil záber z minulosti: TOTO, že je on?!

PRAHA - V Čechách aj na Slovensku patrí medzi obľúbených hercov, a to najmä čo sa týka jeho komediálnych postáv. Veď, kto by si nepamätal policajta Frantu Cloumala z Troškovho Kameňáku? Martin Dejdar (54), ktorý má za sebou nespočetné množstvo rolí a tiež moderovačiek sa pochválil záberom z minulosti.

Prvýkrát sa objavil vo filme Zelená léta ešte v roku 1985, keď mal len dvadsať rokov. Odvtedy pretieklo mnoho vody Vltavou a Martin Dejdar sa poriadne zmenil. Stále je to však fešák a obľúbený herec, ktorého tvorcovia filmov radi obsadzujú. Jednou z najzapamätateľnejších rolí bola rozhodne postava Bernarda v komédii Slunce, seno, erotika či Frantu Cloumala v Kameňáku.

Dejdar má svojich fanúšikov nielen v Čechách, ale aj na Slovensku a prostredníctvom sociálnej siete sa s nimi delí o zážitky zo súkromné i pracovného života. Nedávno ho prepadla nostalgia pritom, ako sa hrabal v starých fotografiách, a tak sa niektoré z detstva a puberty zdieľal na svojom instagramovom profile.

Fanúšikom sa pochválil tým, ako vyzeral, keď bol ešte malé dieťa. Rozkošnému úsmevu malého Martinka by podľahla nejedna citlivá duša. Len málokto by však povedal, že na fotografiách je práve obľúbený český herec so svojou sestrou. Tú si dokonca na jednom zo záberov jeho followeri pomýlili s Terezou Brodskou. Tak, čo spoznali by ste ho?

Rozkošným úsmevom by si podmanil Martin Dejdar mnohých. Povedali by ste, že je to on? Zdroj: Instagram M.D.

Na tomto zábere si sestru Martina Dejdara ľudia pomýlil s Terezou Brodskou. Zdroj: Instagram M.D.