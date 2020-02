BRATISLAVA - Power metalu sa na Slovensku v minulej dekáde celkom darilo. Niet sa čomu čudovať, kapelám nechýba to najpodstatnejšie (melódie) i to, čomu žáner vďačí za svoj názov (sila). Spojenie oboch kľúčových elementov nie je cudzie ani seneckej kapele Signum Regis, ktorej sa v novembri 2019 do diskografie pribudol nový album The Seal of a New World.