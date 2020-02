Veľká novinka v živote hviezdy Oteckov: Tajila to rok!

BRATISLAVA - Približne v polovici októbra roka sa prevalilo, že Natália Puklušová (34), hviezda Oteckov, je znova slobodná. Jej vzťahu s kameramanom z Markízy, ktorého spoznala práve vďaka úlohe Peťušky, zazvonil po vyše roku umieračik. Jednu podstatnú novinku sa jej však podarilo utajiť, a to poriadne dlho!

Zdá sa, že pred niekoľkými mesiacmi sa Natália rozhodla zmeniť život od základov. Vrátila sa do markizáckych Oteckov a presťahovala sa z Trnávky. Aktuálne už rok býva v Karlovej Vsi, kde sa vo štvrtok potulovala s neznámym mužom. Naskytla sa preto otázka, či ide o jej nového partnera. Zdá sa však, že herečka má ešte jedno tajomstvo. Je známa tým, že súkromie si chráni, a preto by si pri pohľade na neznámeho mladíka hocikto povedal, že ide o jej nového muža.

To je však poriadne ďaleko od pravdy. Natália má totiž dvoch bratov - dvojičky. A práve jeden z nich ju vo štvrtok sprevádzal z bytu, odkiaľ sa spoločne presunuli na obed s kamarátmi. „Nie, nie, žiaden frajer. To je môj brat,” povedala nám so smiechom sexi blondínka, keď sa pýtali, či po rozchode našla novú lásku.

Ohľadom bývania však prezradila, že nejde o žiadnu novinku. „Na starej adrese už nebývam presne rok,” vysvetlila nám, prečo ju aktuálne namiesto Trnávky môžete stretnúť v Karlovej Vsi.