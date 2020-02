Sima Martausová na rovinu: S viacerými mužmi to má za sebou... Teraz by prijala ženu!

BRATISLAVA - Speváčka Sima Martausová (31) sa zrazu objavila na hudobnej scéne a odvtedy ju ľudia milujú. Aj preto, že jej skladby sú iné. Nie sú všetky o láske, o šťastí, ale mnohokrát v nich rieši aj skutočne dôležité problémy. Ako sama tvrdí, skladby vznikajú v jej srdci a berie to ako dar od Boha. Dokonca sa odosobňuje od toho, že to budú počuť aj iní ľudia. Nám prezradila, čo je jej srdcovka, že ju nezobrali na školu aj to, že by teraz prijala namiesto mužov ženu.

Rodáčka z Považskej Bystrice sa veľmi rýchlo dostala do povedomia verejnosti. Vďaka hlasu si ju spočiatku mnohí plietli s Janou Kirschner, no Sima Martausová má svojský štýl. Jej piesne v sebe nesú aj hlbšie odkazy a ako sama tvrdí, jej srdcovkami sú Baránok a Modlitba. Kde však na tieto nápady chodí? „To tak vyplynulo, lebo tie piesne, keď skladám, ja ako keby sa odosobním od toho, že ich niekto niekedy bude počuť. Že to skladám tak sama sebe a zamýšľam sa nad svetom, nad hodnotami alebo iba tak o prírode a vzťahoch skladám,“ povedala nám Sima na odovzdávaní ocenení Krištáľového krídla, ktorého sa sama stala laureátkou.

V kategórii populárna hudba sa ocitla spoločne s Vladom Krauszom a Kalim. Laureátom však môže byť len jeden a tento rok mala šťastie sympatická speváčka.vyjadrila sa brunetka, z ktorej srší pokora.

Na svojom konte má už niekoľko albumov a úspešných piesní, ktoré sa hrajú v rádiách. Medzi nimi aj duetá, napríklad s Richardom Müllerom, Martinom Harichom či symfonickú verziu Holubičky s Adamom Ďuricom. Duetá sú v hudobnom svete bežnou praxou, a tak nás zaujímalo, či má v merku niekoho, s kým by si to ešte chcela vyskúšať. „Fíha, no nemám asi takéto nejaké ciele, ale určite by som ešte s niekým chcela mať dueto. Napadlo mi s nejakou speváčkou. Lebo s mužmi som mala viacerými a so ženou ešte nejaké dueto, to by bolo pekné,“ netají Sima, že s inou speváčkou by si rada zaspievala. Nuž uvidíme, či sa jej toto prianie splní.

Sima Martausová sa stala laureátkou Krištáľového krídla za rok 2019 v kategórii populárna hudba. Zdroj: Jan Zemiar