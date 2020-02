Ťažké chvíle pre Gabrielu Drobovú: Z televízie musela vyhodiť hneď niekoľko krások!

Spomínate si ešte na špecifickú reality šou Face of Fashion TV? Formát má za úlohu nájsť nové tváre, ktoré budú pôsobiť ako moderátorky na najprestížnejších podujatiach v Česku a na Slovensku a reprezentovať práve známu televíziu. Do piatej série sa prihlásilo mnoho skúsených modeliek a ďalších krások, ktoré si chceli otestovať svoje zručnosti.

Stať sa moderátorkou Fashion TV je snom mnohých dievčat.

V prvom kole si preklepli jazykové znalosti, ale aj komunikatívnosť a znalosti z oblasti módy. Po týchto náročných skúškach prišla však ešte náročnejšia úloha. Tú však už nemali splniť dievčatá, ale samotná Gabriela Drobová. Zo všetkých uchádzačiek musela totiž vybrať iba tie najlepšie, ktoré postúpia do ďalšieho kola. Naopak, sen stať sa moderátorkou jej televízie musela prekaziť desiatkam z nich.

Moderátorky Fashion TV sú ozdobou mnohých štýlových podujatí. Zdroj: Jan Zemiar

„Zo zásady veľmi nerada hovorím NIE aj v bežnom živote ľuďom, takže v tejto šou je to pre mňa pomerne ťažké, hlavne, keď už to má niekoľko epizód a vytvorím si k tým dievčatám aj nejakú emocionálnu väzbu. V tej prvej epizóde "kasting" je to asi najľahšie, ale aj tam mám z toho nepríjemné pocity. Na druhú stranu si hovorím, že chcem vybrať do telky tie najlepšie aké môžu byť, takže by som išla sama proti sebe, keby som si tam z ľútosti vybrala niekoho, kto na to nemá,” prezradila nám Gabriela.

Už čoskoro sa diváci módnej stanice môžu tešiť na ďalšiu sériu tejto šou. Okrem približne 500 uchádzačiek sa do nej riaditeľka Fashion TV Gabriela Drobová chystá zlanáriť aj známu českú influencerku a jednu slovenskú Miss. Či sa jej to podarí a ktoré ďalšie krásky zabojujú o lukratívny flek, uvidíme už čoskoro.