BRATISLAVA - 40-členný orchester, 20-členný spevácky zbor a traja členovia skupiny Inekafe. Jej fanúšikovia v stredu v Bratislave zažili jediný slovenský koncert v tejto podobe a podľa reakcií to bol zážitok, ktorý by si určite radi zopakovali. Kapela si však k svojmu 25. výročiu len dve vystúpenia so symfonikmi, to druhé sa uskutoční už dnes večer (17.1.) v Prahe.