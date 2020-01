Nešťastný koniec lyžovačky známeho tanečníka: Laci Strike si vykĺbil koleno!

BRATISLAVA - Už roky patrí medzi najlepších slovenských tanečníkov a choreografov. Laci Strike (45) spolu so svojou manželkou Anči (34) úspešne učia decká hýbať sa, akoby boli doslova z gumy. Nie vždy však šport a pohybová aktivita rodákovi z Handlovej priali. Lyžovačka totiž nedopadla práve najlepšie a on skončil s vykĺbeným kolenom.

Športové úrazy sa nevyhýbajú ani známym tváram. A to dokonca ani tým, pre ktorých je práve pohyb chlebíkom obživy. Medzi nich patrí aj tanečník, choreograf a obľúbený učiteľ tanca Laci Strike. Keď bol na začiatku svojej pohybovej cesty, skúšal vypnúť aj pri inom športe. V minulosti sa staval na lyže, no jedno zdolávanie svahu bolo pre neho posledné. A to vtedy, keď sa mu stala nepríjemnosť.

prezradil nám Laci, ako si určil priority. Zároveň však povedal, že koleno si vyhodil z pántov ešte ďalšie tri razy, no to už bolo pri tanci.polemizuje s úsmevom.

Hoci sa už na lyže nepostavil, tanca sa nevzdal a dnes má úspešnú tanečnú školu, v ktorej učí ďalšie generácie nielen on, ale i jeho manželka Anči. Po štvornásobnom vykĺbení kolena si však už na seba dáva pozor. „V tom tanci, samozrejme, viem presne, kvôli akým veciam sa to stalo. Som to preháňal, hrotil som to zbytočne, ale na tom sa učíme my tanečníci. Už to poznám, už viem, čo si môžem dovoliť, takže je to v pohode,“ uzatvára Laci, ktorý pohybom doslova žije.

S manželkou Aničkou už roky tancujú a odovzdávajú svoje skúsenosti ďalším generáciám. Zdroj: Instagram L.S. ​