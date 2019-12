To vážne?! Markizácky prepadák sa vracia na obrazovky: Po 3 rokoch späť, ale... Televízia ho odpratala na Doma!

BRATISLAVA - Koleso šťastia Markíza uviedla na svoje obrazovky pred tromi rokmi v lete. Moderátorom bol spevák Lukáš Adamec (32) a jeho asistentkou Alžbeta Ferencová (27). Po pár mesiacoch však televízia musela projekt kvôli nízkym číslam stiahnuť. O to prekvapivejšie je, že ho teraz opäť vracia do vysielacej štruktúry!

Ako informuje mediaboom.sk má sa tak stať už o týždeň. Markíza má svoj prepadák vrátiť na menšiu Doma, kde si ju diváci budú môcť pozrieť od pondelka do piatka v málo atraktívnom čase medzi 14:30 - 15:00. Televízia sa však nerozhodla do neúspešnej relácie opäť vrážať peniaze... Dôvod je iný.

Koleso šťastia malo premiéru ešte v lete roku 2016. Vtedy sa projekt tešil dobrej sledovanosti, hoci na moderátorskú dvojicu sa zvalila vlna kritiky. Teda skôr na asistentku Alžbetu Ferencovú, ktorá divákov iritovala svojimi pohybmi a afektovaným správaním.

No vtedy sa relácia ešte držala na pozícii lídra. S príchodom jesene však začala strácať svoju silu a po Novom roku to s ňou išlo už úplne dolu vodou - Markíze tvrdo prepadávala na úrovni 10 - 11%. Na konci januára ju tak expresne stiahla z vysielania a neúspech zachraňovala vytiahnutím premiér Susedských prípadov.

To však pre modro-žltú televíziu znamenalo, že im kopu vyrobených častí zostalo neodvysielaných. Podobne to majú v Záhorskej Bystrici aj so seriálom Kameňák, z ktorého im po stiahnutí z obrazoviek zostalo ešte 8 častí. No a práve tým sa Markíza snažila nájsť svoje miesto.