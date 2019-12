Pamätáte si na mladučkú milenku Braňa Záhradníka? Wau, takáto sexica je z nej po 1O rokoch!

BRATISLAVA - Niekdajší šéf vedenia RTVS či dopravného podniku to kedysi so ženami nemal ľahké. Viac ako v láske sa Braňovi Záhradníkovi (46) evidentne darilo v biznise. Kedysi tvoril pár s niekoľkými kráskami, ani jedna však nebol tá pravá. Jeden z rozchodov dnes ale naozaj môže veľmi ľutovať. Aha, aká kočka sa stala zo študentky, ktorej pred desiatimi rokmi patrilo jeho srdce!

Jeho prvý medializovaný vzťah bol so superstaristkou Martinou Schindlerovou, ktorá mala v čase, keď spoločný románik priznali, iba 17 rokov. On bol od nej o 15 rokov starší. Po takmer troch rokoch ich láske však odzvonilo a dvojica išla definitívne od seba. Neskôr advokát poriadne prekvapil, keď sa dal dokopy so Zuzanou Panczovou, finalistkou prvej slovenskej reality šou Dievča za milión. No ani táto rozprávka nemala dlhé trvanie.

Branislav Záhradník s bývalou partnerkou Zuzanou Panczovou.

Po roku prišiel koniec, za kontroverznou Zuzanou ale Záhradník dlho nesmútil. Po ani nie mesiaci od rozchodu sa do spoločnosti vybral s ďalšou ženou. Išlo o študentku Martinu Murinovú a Branislav sa netajil tým, že mu mladá blondínka učarovala. A to v tom čase nevyzerala ani zďaleka tak skvelo ako dnes.

Nedávno sme ju totiž stretli na Bratislavských módnych dňoch, kde už niekoľkýkrát prezentovala značku ručne vyrábaných náušníc. Zdá sa, že Martina sa vrhla do podnikania a zmena nastala aj v rámci jej vzhľadu, naozaj dozrela do krásy. Aktuálne pôsobí ako naozaj nádherná žena a ktovie, či pri tomto pohľade Braňo nebude ľutovať, že im to kedysi spolu nevyšlo...

Takto Martina vyzerala v časoch, keď randila s Braňom Záhradníkom.