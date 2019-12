Nová láska na obzore? Silvia Šuvadová to povedala otvorene: Iba TOMUTO mužovi patrí jej srdce!

Éterickú blondínku sme stretli počas Bratislavských módnych dní, kde sa objavila ako modelka známej módnej značky. Súčasťou prehliadky sa stala na poslednú chvíľu - návrhárovi Jozefovi Grondžákovi vypadol model, a tak si povedal, že do obleku skrátka navlečie svoju kamarátku Silviu. Tá sa na móle objavila už nespočetne veľakrát, a tak jej táto misia nerobila žiadny problém.

Okrem otázok na to, ako sa v obleku cítila, sme však v rozhovore načreli aj do súkromnejšej sféry. Pýtali sme sa na tému muži, keďže po rozchode s bývalým partnerom Romanom sa po jej boku žiadny nový partner oficiálne neobjavil. Jej odpoveď na to, či aktuálne niekoho má, bola absolútne jasná.vyhlásila s úsmevom herečka.

Silvia Šuvadová aktuálne žiadny vzťah riešiť nechce. Zdroj: Jan Zemiar

Tá sa netajila tým, že jej ocino mal v poslednom období ťažké zdravotné komplikácie. Ak vás zaujíma, ako na tom je, prečo budú tráviť Vianoce oddelene, alebo dôvod, prečo Silvia aktuálne žiadny vzťah nerieši, aké problémy má s mužmi na sociálnych sieťach či aké má komplikácie so štedrovečernou večerou, pozrite si náš videorozhovor vyššie!