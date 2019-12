Víťaz markizáckej Farmy 11 Gabriel Sedláček je online, pýtajte sa!

Na statok ich nastúpilo šestnásť, neskôr pribudli ďalší štyria, no napokon sa do veľkolepého finále prebojovali traja - jedna západniarka a dvaja východniari. Napokon sa súperov poraziť podarilo rekordmanovi Gabovi a z jedenástej série reality šou Farma odišiel ako víťaz. Súboj to bol napínavý a nekonfliktný a úprimný farmár porazil svojich súperov Rada a Romanu v pomere bodov 10:2:5.

Online rozhovor

10:30 - otázka od: Denis Čau Gabo, gratulujem k vyhre. Čo s ňou urobiš? Podelis sa aj s Radom a Romanou? Ďakujem. Plánujem cestovať. S nimi dvomi sa určite nerozdelím.

10:31 - otázka od: Oli Nazdaaar, prihlasil by si sa do Farmy znova? Nemal si problem s tym, ze ta sleduje cele Slovensko? Prihlásil by som sa znova. Mne je jedno, že ma sleduje celé Slovensko. Nemám sa za čo hanbiť.

10:32 - otázka od: Tezzka Gratulujem k vyhre :) moja otazka je,co je na tom pravdy,ze na farme sa funguje podla scenara,tj.situacie su vykonstruovane? Nie je to tak. Žiadny scenár sme nemali. Všetko sa odohráva na živo.

10:32 - otázka od: Katka Gabi, Gabi, Gabi... veľmi som ti fandila a teším sa, že si vyhral :) Už vieš, čo urobíš s výhrou? Ďakujem. Budem cestovať.

10:33 - otázka od: Peter Čau Gabo, čo ťa motivovalo prihlásiť sa do Farmy? Ahoj, motivovalo ma, že som chcel ukázať, že aj bez ohovárania a intríg sa dá žiť a nakoniec vyhrať na Farme.

10:33 - otázka od: Anna Ahoj Gabko, aký máš názor na Mateja a jeho útok na Rasťa? Mateja nevnímam až tak negatívne, akurát sa mi nepáči, čo urobil Rasťovi.

10:34 - otázka od: Michal nazdar, to fakt sa chces rozdelit s romanou co tam nic nerobila? Nechcem sa rozdeliť. Je to pravda, nič nerobila.

10:34 - otázka od: Peťa Aký je to pocit, keď vieš, že si jedenásty šampión farmy? Cítim sa tak, ako každý iný deň.

10:37 - otázka od: Neznámy Gabi, gabi, gabi. Celé tvoje účinkovanie bola fraška. Okrem jedenia si nerobil nič. Prezraď, si naozaj slepý alebo si si fakt myslel že romana bude mať záujem o niekoho ako ty ? Každý videl že si robila s teba srandu. Tvoji veľký kamaráti ako trápny Rasťo atď ti hneď prvý týždeň nakladali a zrazu spolu plačete a obimate sa ? Tiez zaujímavé ze uz deň pred finále si bol na wikipedii zverejnení ako výťaz. Fraška? Náhoda? Čo sa týka Wikipédia, je to nedôveryhodný zdroj, čo sa týka Farmy. Nie je pravda, že som iba jedol, ja som predovšetkým robil, aj keď to nebolo vidno. Nezabudnite, že každý diel Farmy je zostrihaný do jednej epizódy, kde sa všetko nezmestí.

10:38 - otázka od: Monika Zaregistroval si od piatku nával fanúšičiek? Pozývajú ťa na rande? Áno, je toho až príliš veľa:)

10:38 - otázka od: Gabika Čo ťa na Farme prekvapilo v negatívnom zmysle? Bol som pripravený na všetko, ale keď mám povedať, tak jedine ľudia.

10:39 - otázka od: Lu Ahoj Gabko, gratulujem k výhre. Zaslúžil si si to svojím prístupom a prácou na Farme. Veľmi som ti držala palce a na finále si išiel jak drak. Vlastne sa nechcem nič opýtať, len ti zagratulovať. Ostaň, aký si :) Ďakujem pekne.

10:39 - otázka od: Peťo Si zalubeny do Romany? Lebo v telke to tak vyzeralo, ze by si ju hned bral Nie som zaľúbený, akurát mi na Farme počarovala:)

10:40 - otázka od: Tomáš Boa Gabo, jak to, ze si vyhral, ked si tam len zral? Rado to mal vyhrat, on aspon makal Keby ste tam boli, videli by ste ako on vážne makal...

10:40 - otázka od: Ela Čo ťa na Farme najviac prekvapilo, s čím si možno nerátal, keď si išiel do súťaže? Prekvapilo ma, že tam boli dobré podmienky pre život, až luxusné.

10:41 - otázka od: Jožo Ako je mozne ze si zrazu taky kamos s rastom a vladom... sak od zaciatku na teba nemali pekne slov a zrazu revete jak male deti, ze ten druhy vypadol... sa s tebou bavili len preto, ze chceli odstavit rada a ani jeden na neho nemal a ty si bol furt farmar Ja viem svoje a to je najdôležitejšie.

10:42 - otázka od: Petra Ahoj, ako vnimas to finale ze si vyhral s takym naskokom? Uz vies co urobis s peniazmi? Som rád hlavne, že som jednoznačne porazil Rada. Výhru investujem do zážitkov.

10:42 - otázka od: Mery Kto bol podľa teba taký najlepší človek na farme? Hospodár Martin:)

10:44 - otázka od: Miriam Ahoj Gabi, gratulujem k výhre, držala som Ti palce. Chcela som sa spýtať, kde pracuješ, keď toľko papáš, ako drevorubač:-) Ďakujem. Teraz nikde nepracujem, rozmýšľam, že budem pokračovať v štúdiu.

10:45 - otázka od: Mária Fandila som ti od začiatku, som rada, že farmu môže zvíťaziť aj čestný chalan,nie len falošný a zákerný človek.. Rada by som sa spýtala, ak si videl nejaké časti z farmy, čo ťa najviac prekvapilo, resp. sklamalo.. Kto ti sadol najviac, resp. najmenej.. Ďakujem za odpoveď a ešte raz gratulujem a prajem všetko dobré :) Ďakujem. Najviac ma prekvapila Ivetka, bohužiaľ nie v dobrom. Najviac mi sadli Rasťo, Vlado a Robiňo. Najmenej absolútne jednoznačne Rado.

10:45 - otázka od: Reb Gratulujem ty truľo Ďakujem.

10:46 - otázka od: Lukáš Ahoj Gabo, už skoro od začiatku som si myslel a vedel, že sa dostaneš ďaleko a ako sa blížil koniec som vedel, že to vyhráš. Chcem sa ťa spýtať, či máš nejaké plány s peniazmi ako urobiť z nich ešte väčšiu sumu, poprípade biznis, alebo dopriať si po čom túžiš iba. V prvom rade chcem cestovať a ešte porozmýšľam, čo urobím so zvyškom výhry.

10:47 - otázka od: Dada Čo hovoríš na video na youtube, čo vypustila do sveta Romana? Bolo to dosť slabé. Možno ju naučím natáčať videá:)

10:48 - otázka od: Marian Dobrý deň. Gratulujem k víťazstvu. Podľa neho, čo si mysli prečo najobávanejší super vo finále tak zaostal a v podstate nebol pre neho hrozbou? Dakujem Ďakujem. Pre mňa to nebol najobávanejší súper. Neviem prečo si všetci myslia, že bol šikovný. Však ani nevedel postaviť rebrík.

10:49 - otázka od: Juro Čau gabo. Do ktorých krajín chceš vycestovať? Ne plánuješ zobrať aj Románu na nejaký výlet len vo dvojici? Ťažko konkretizovať krajiny. Najviac túžim ísť do juhovýchodnej Ázie a južnej Ameriky. Romanu samozrejme zoberiem, ak si cestu zaplatí:)

10:50 - otázka od: Miro Čo si prosím ťa na tej falošnej Romane videl?Dúfam že keď si prišiel domov tak si na to prišiel kto aký bol . Ťažko povedať, jednoducho sa mi páčila. Ja som viacmenej vedel, kto aký bol už na Farme.

10:51 - otázka od: Jaro Ahoj kde sa nachadza farma na ktorej ste boli? Na Záhorí, Sekule.

10:52 - otázka od: Michaela Ahoj len to toľko chcem že si bol super,na Romanu nemysli je ten typ ženy ktorá má.rada len peniaze.ale rozdeliť si sa mohol aspoň s Radom tiež si to tam odmakal ako ty.pekny deň. Miška Ďakujem. S Radom by som sa nerozdelil ani náhodou. Neprajem ani nepriateľovi stráviť ten čas s ním, čo som s ním strávil na Farme ja. Kto nezažil, nepochopí.

10:54 - otázka od: Janík Janko Caw Gabi, držal som ti prsty lebo si super chalan a predsa sme z jedného mesta. Taja otázka na teba. Naozaj je Romana tak sexi v reale ci len v TV?.. Ako sa ma rado? Ďakujem. Bola sexi, keď bola na Farme nenamaľovaná, teraz vyzerá hrozne. O ňom už nechcem nič počuť.

10:54 - otázka od: ferenc Cau Gabo gratulujem k vyhre, zasluzil si si to..chcem sa spytat ci ti nevadilo ze ta Romana len vyuziva a za chrbtom na teba nadava, nebolo to od nej pekne ze ta len vyuzila..co si o tom myslis? Ďakujem. Myslím si, že to nebolo pekné, ale čo už teraz s tým spravím...

10:57 - otázka od: Valéria Záležáková Ruku na srdce Gabo,chcete tvrdiť,že na farme ste boli šikovnejší ako Rado a venovali ste sa toľko zvieratám ako on?Vy svojim plačom a robením sa !Ja nič ja muzikant! ste sa stali viackrát farmárom a to zdvihlo vaše sebavedomie.Práca o ničom,plakanie,kakanie a neustále jedenie.To bola vaša priorita.Vedeli ste ako na to.Markíza celú výhru smerovala na vás.To poníženie Rada aj z vašej strany sa vám zdalo férové?Keď máte trochu svedomia,priznajte,ako to skutočne bolo Nemrzí vás to? Rado určite nie je taký šikovný ako vyzerá. Som zvedavý na tú jeho chalupu. Koľko minút vydrží stáť:). Boli to moje spontánne emócie, snáď bolo vidno, že som sa na nič nehral. Mrzí ma len to, že som sa tak pozitívne vyjadroval na adresu Rada:).

10:57 - otázka od: Milena Gratulujem k výhre, a prajem krásne sviatky. Ďakujem aj vám.

10:58 - otázka od: Peťo Ahoj, neplánuješ sa podeliť s výhrou s Vladom alebo Rasťom/ Robiňom? Plánujem ich nejako prekvapiť. Nemôžem to však prezradiť, to by už nebolo prekvapenie.

11:00 - otázka od: Janko Pozdravujem Gabriel, gratulujem. Aká bola pre Vás najťahšia chvíľa na farme? A je z Rasťa, Vlada a Robiňa spolu s Vami naozaj skupinka dobrých kamarátov? Bolo by to fajn, ak by farma dala dokopy aj fajn ľudí. A posledná vec, ako je to s Vašou kariérou učiteľa? Ja ako učiteľ držím palce ;) Pekný deň Ďakujem. Najťažšia chvíľa na Farme bola pre mňa, keď Rasťo išiel do duelu a všetci na ňho začali kydať. Áno, aj po Farme sa stretávame. Musím dopísať diplomovú prácu a potom možno budem učiť.

11:01 - otázka od: Palo Nazdar. Máš pocit že sa k tebe Romana začala inak správať keď začala tušiť, že asi vyhráš? Lebo aspoň na obrazovke som mal z toho ja taký pocit ako to bolo postrihané. Romana to hrala od začiatku Farmy...

11:01 - otázka od: Peťo Ahoj, Gabi ako to vyzerá s Romanou, budete spolu? S najväčšou pravdepodobnosťou nie.

11:02 - otázka od: Veronika Som rada, ze nevyhrala Romana, sledujem farmu dlhodobo a ak by vyhrala naozaj ona, tak by to bol posledny diel, co som videla :-) Finale bolo super, gratulujem, verim, ze je v tom aj kus reality a nie je vsetko hrane ako sa pise na nete. Ďakujem. Ja som určite nič nehral.

11:02 - otázka od: Silvia Ja mu len prajem nech si uzije vyhru zasluzi si ju. A nech ostane stale taky aky je skoromny, sikovny.. A este dolizim k tomuto ze Romane islo len o jeho vyhru nie o neho ta ma ine ciele.... Ďakujem.

11:03 - otázka od: Juro Na farme si hovoril ze sa rozdelí a ako si vonku už to není pravda. S... S si do huby, fandil som radoví a románe, si nenazraty... Rozdelil by som sa, keby som tam bol s niekým iným.

11:03 - otázka od: Alex Ahoj, som rada že si to vyhral ty nie Romana Ďakujem.

11:03 - otázka od: Monika V prvom rade gratulujem zasluzil si si to aj ked som to nepozerala aktivne ale podla toho co som videla si dobry pracovity clovek so sdrcom na mieste. Cestuj a zostan aky si. A urcite AJ investuj do niecoho korunky Lebo ako rychlo pridu AJ odidu. S rozumom, vies. A prosim maj oci dokoran nie vzdy si vsetci zasluzia co I Len euro tak bud opatrny. Ďakujem.

11:04 - otázka od: Pavlina Ahoj gabi, fandím ti ako si celý čas bol sam sebou, a nerobil nikomu nič zlé. Co hovoríš na to co urobili Romana a rado, čakal si to? Ďakujem. Neviem, čo konkrétne myslíš. Ale určite to nič dobré nebolo, ako ich poznám.

11:04 - otázka od: Eva Gratulujem k víťazstvu, aj keď to celé bola fraška. Výhru si uži podľa svojich predstáv, no pozor na "kamarátov" ako je Rasto. Ďakujem. O fraške nič neviem.

11:04 - otázka od: Jana Celá naša rodina Ti držala päste, tešíme sa s Tebou. Si čistý človek :) Ďakujem.

11:05 - otázka od: Vierka S kým si v kontakte z farmy? okrem rasťa a vlada? S Romanou, Baškou a s východniarmi.

11:06 - otázka od: Peter Ste spolu Z Romanov? Nie sme.

11:06 - otázka od: Janci Gabi gratulujem k vyhre. Nie si skalamany z Romaninho spravania teraz po farme ukazala? Áno, som sklamaný.

11:06 - otázka od: Lucy Ahoj Gabo. Iba gratulujem,že to vyhral skromný,slušný chalan,pracovitý,už vyhynutý druh. Nemeň sa,maj stále dobré srdce a chuť do jedla :-) Ďakujem.

11:06 - otázka od: Naty Ahoj Gabko,fandila som Ti a tesim sa,ze si to vyhral.Si pracovity,nehanbis sa prejavit city,to je fajn.Uzi si cestovanie,vsetko dobre Ti prajem a krasne Vianoce Tebe,aj rodinke. Ďakujem.

11:08 - otázka od: Stanislav Ahoj Gabo,gratulujem k výhre chcem sa spýtať či z výhry niekomu niečo dáš,prípadne podporíš nejakú konkrétnu nadáciu alebo verejnú zbierku.Dik a všetko dobré a poriadne si to uži.... Ďakujem. Určite to neminiem všetko sám.

11:08 - otázka od: Aneta Ahoj Gabko. Podľa mňa si sa tam dosť narobil, nehovorím,že Rado nepracoval, tiež veľa makal,že Ti chutí jesť,je podľa mňa normálne, ak sa chlap narobí,potrebuje sa aj poriadne najesť:-)Ktorá žena sa Ti na farme páčila, okrem Romany ??? Ďakujem. Súhlasím. Okrem Romany sa mi páčila Baška.

11:09 - otázka od: Slavka 75tis.sa dá minút aj užitočnejšie ako na cestovanie Každý má iné priority. Ja si myslím, že si treba užívať, kým som mladý. Na dôchodku mi tie peniaze budú na prd:).

11:09 - otázka od: Pepo Ahoj, Gabko,čo študuješ? Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie.

11:11 - otázka od: pupo995 cau slimak preco si bol na farme stale pomalej tiez si tam nic moc nerobil a vo finále hla makal si ako robot.nieje to pekne od teda ze im nedas aspom po 5000 mal si szastie ze ku koncu si bol stale farmar a nemohol si ist do duelu inac by si tam skoncil tomu ver pomalej slimak Priznávam, nie som najrýchlejší pracant. Robím ako viem. Podľa mňa si to tí dvaja nezaslúžili. Nemal som šťastie, ale držal som so správnymi ľuďmi.

11:11 - otázka od: Tomy Gabo vyhral si to zasluzene.dobre ze si nenaletel tej falosnej a lenivej romane. Ďakujem.

11:12 - otázka od: Renca Gabi veľmi som ti fandila, si skvelý človek. Čo sa tyka Romci, držím vám palce aj keď ešte sama nevie čo chce, ale verím že si k sebe nájdete cestu. Ďakujem. Bude to dlhá cesta:)

11:12 - otázka od: Veronika Cestovanie: Aka bude prvá "väčšia" destinacia, kam mas sen ist už dlho? Asi juhovýchodná Ázia.

11:13 - otázka od: Ivo Ahoj Gabriel, gratulujem k výhre a chcel by som sa Ťa spýtať, že prečo sa bojíš ľudí resp. im veľmi neveríš, je to základe zlej životnej skúsenosti ? Máš pravdu, treba byť opatrní, tiež som sa v živote popálil. lebo som veľmi dôveroval ľuďom. Nech sa Ti darí. Ďakujem. Ťažko veriť ľuďom, ktorých nepoznám.

11:13 - otázka od: Slavka Čaju mas kde? Neviem. Idem nejakú splašiť:)..

11:14 - otázka od: Róbert Nazdar Gabriel, gratulujem k výhre, avšak mohol by si darovať z výhry aj romanke, je zlate dievčatko, nebuď pažravý :D Pozeral si Farmu? Je pekná, ale z toho sa človek nenaje:).

11:14 - otázka od: jan mocik Gabo, naozaj si mysliŠ, že vyhrat si mal ty? Z finálovej trojky, áno.

11:15 - otázka od: Nika Hlavne sa nedel s nikým, iba s rodinou. Rasťovi by som neverila... Zatiaľ ma nesklamal. Uvidím.

11:16 - otázka od: Laco V čom ta sklamala Ivetka? A bolo to ešte na farme alebo až keď si fsrmu videl spätne v televízii? Posledný týždeň na Farme ma bezdôvodne urážala. A potom som videl v TV ako ohovára.

11:17 - otázka od: jergus Ahoj! Nezdalo sa Ti,ze Rado vo finale,neboL celkom vo svojej kozi? Alebo to bol len moj pocit? A aký je, keď je vo svojej koži? Konečne nebol falošný?:)

11:17 - otázka od: :( Ahoj. Gratulujem k výhre ale ty si nemal byť víťaz. Nepracoval si tam toľko čo druhý! Ďakujem za názor. Reálne to bolo trochu inak.

11:18 - otázka od: Peter Nazdar vytaz. To aja by vyhral keď si jedol a sral aj zlatú žilu musel mať aj si pribral koľko kíl? Nepribral som, stále mám takú istú váhu.