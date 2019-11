S Monikou Potokárovou sa lúči divadelný svet: Slová plné bolesti!

BRATISLAVA - Od smrti talentovanej herečky Moniky Potokárovej (†27) ubehlo už niekoľko dní, no jej náhly odchod stále veľmi silno rezonuje jej blízkych, ale aj kolegoch a priateľoch. Práve tí sa rozhodli poslať Monike dojímavé odkazy.

Mala pred sebou takmer celý život, no rozhodla sa inak. Začiatkom týždňa tento svet opustila jedna z najuznávanejších mladých divadelných herečiek. Moniku po tom, ako si siahla na život, našiel v pondelok ráno jej manžel Robo Roth (47), no pomôcť jej už, bohužiaľ, nedokázal ani on, ani privolaní záchranári.

Telo Moniky Potokárovej objavil jej manžel, herec Robo Roth. Zdroj: TASR

Dôvod, prečo sa mladá herečka rozhodla odísť, poznala pravdepodobne len ona sama. Jej rozhodnutie však šokovalo a zarmútilo jej blízkych, priateľov i kolegov. Monikina rodina už počas týždňa vyhlásila, že si verejnú rozlúčku nepraje a Moniku pochovajú v kruhu blízkych na východe Slovenska, odkiaľ pochádzala. Slovenské národné divadlo, v ktorom herečka pôsobila v mnohých inscenáciách, tak aspoň vo svojich priestoroch umiestnilo kondolenčnú knihu, kde môžu ľudia zanechať odkaz rodine či posledné slová samotnej herečke.

Rozlúčiť sa s kolegyňou a kamarátkou sa rozhodli aj niektorí herci či ďalší z divadelného prostredia. Urobili tak prostredníctvom kultúrneho portálu MLOKi.sk. Na stránke spísali svoje spomienky, ale aj dojímavé odkazy priamo do neba. „Monča, len chceme, aby si vedela, že sa na Teba nikto nehnevá. Hovoríme o sebe ako o vnímavých, empatických a citlivých, no neviem, či je to tak celkom pravda, keď sme si nič nevšimli,” zamysleli sa vo svojich slovách herci Braňo Mosný a Silvia Soldanová, ktorých s Monikou spájalo okrem profesie aj blízke priateľstvo. „Zastavila si na chvíľu vesmír. Vychýlila si ho z osi. Železná tyč zaseknutá v mechanizme starých hodín. Kiežby len zo srandy,” vyjadrili svoju bolesť.

Braňo Mosný a Silvia Soldanová si zaspomínali na pekné chvíle, ktoré s Monikou prežili. Zdroj: Instagram B.M.

K hereckej dvojici sa pridal aj divadelný režisér Tomáš Procházka. „Dívajúc sa na ňu na javisku, zabúdal som, že som divák. Obdivoval som ju ako kolega aj ako kamarát. Jej presnosť, jej vycibrený cit pre pointu situácie. Byť v jej spoločnosti bolo vždy povznášajúce. Naše stretnutia sa vždy podobali na scény akoby vystrihnuté z francúzskej novej vlny. Koľko cigariet sme vyfajčili, koľko vína vypili a potom sme si varili jedlo z najabsurdnejších ingrediencií. Špagety s horčicou a sójovou omáčkou alebo zapekané vifonky. Boli to krásne časy,” zaspomínal si na spoločné bezstarostné chvíle.

Na Moniku potokárovú si spomínajú ako na usmievavú kamarátku, ale aj geniálnu herečku. Zdroj: TASR ​

Posledné slová Monike venovali aj ďalší. Je teda zrejmé, že napriek smútku, ktorý v sebe uznávaná herečka ukrývala, bola aj veselou a obľúbenou spoločníčkou a chýbať bude mnohým už navždy.