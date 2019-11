Markizácky farmár je už mesiac nezvestný: Žiadne nové stopy... Dojímavé slová dcéry!

LEVICE - V polovici októbra sme na Topkách informovali, že markizácky exfarmár Gabriel Sajka (62) je nezvestný. Odvtedy uplynul viac ako mesiac, prebehli tri pátracie akcie, no nepodarilo sa objaviť žiadne nové stopy. Rodina je zúfalá, dcéra zverejnila dojímavé slová!

Gabriel Sajka je nezvestný už viac ako mesiac. Naposledy bol videný v pondelok 7. októbra na adrese svojho bydliska. Odtiaľ odišiel taxíkom do centra Levíc a odvtedy ho nikto nevidel a neozval sa ani svojim najbližším. Ako informuje facebookový profil Pohotovostného pátracieho tímu, prebehli už tri pátracie akcie, no žiaľ bez výsledku.

Rodina nezvestného farmára (61) je zúfalá: Druhá pátracia akcia... Nikto ho neprišiel hľadať!

Jeho rodina je zúfalá a zároveň sklamaná z (ne)konania našej polície. Dcéra nezvestného Gabriela včera zverejnila status, v ktorom sa vyjadrila aj k zavraždenej Viole, ktorú našli v bratislavskom prístave. Pozastavila sa nad faktom, že muži zákona zverejnili prípad až po týždni. No a v prípade rodiny Sajkových je zas ich súčinnosť pri hľadaní vraj úplne mizerná.

„Mesiac a pol a nastalo úplné ticho, život ide ďalej, no nie tak úplne, každý deň sa budím s ťažobou na hrudi, ktorá neprestáva a ja hľadám možnosti. Rozmýšľam. Analyzujem. Dávam dokopy fakty,“ vyjadrila sa zronená dcéra Tatiana. Drží ju vraj nad vodou viera, že sa čoskoro s otcom opäť stretnú: „Viera, že si na Vianoce sadneme za jeden stôl a navečeriame sa spolu. To je to jediné, čo si zo srdca prajem.“

„V pondelok si oslávil 62 rokov, no pre mňa to bol jeden z najťažších dní, aké som kedy zažila. Ako aj pre mnohých, ktorí ťa oddane hľadajú a neprestávajú,“ dodala Gabrielova dcéra. Výzvu na pomoc pri hľadaní zverejnili opäť aj na profile Pohotovostného pátracieho tímu. Ak by ste o Gabrielovi Sajkovi vedeli akékoľvek informácie, kontaktujte políciu na čísle 158.