Film Kto je ďalší? sa pasuje s problémami: Chcú ho zakázať!

Režisér Miro Drobný sa pustil do filmu, ktorý ukazuje následky šikany a kyberšikany. Filmársky počin mal veľký úspech a z kinosál sa napokon presunul do škôl a bol púšťaný deckám, aby si uvedomili nástrahy doby. Na tento projekt im prišlo veľa pozitívnych reakcií od žiakov, ale aj učiteľov. Teší sa aj veľkému záujmu, no zároveň bojuje s problémom. Z nepochopiteľných dôvodov chce totiž skupinka ľudí, aby bol film, ktorý na zahraničných filmových festivaloch získal 15 ocenení, zakázaný.

To, že by mal film dostať na školách stopku, mrzí a hnevá slovenskú raperku Aless Cappareli, ktorá si sama prešla peklom šikany. „Je nemysliteľné, aby sa úzka skupina ľudí snažila zničiť naše niekoľkoročné úsilie a zabránila, aby sa o problémoch tínedžerov hovorilo. Chápem, že téma zneužívania detí je veľmi citlivá a aj pre inštitúcie je jednoduchšie prikloniť sa na stranu konšpirátorov, no v tomto prípade to absolútne nie je na mieste. Som sklamaná z ich snahy film zakázať a nás, obete internetu, umlčať,“ rozčuľuje sa blondínka.

Raperka Aless si prešla šikonou a otvorila svoju 13. komnatu vo filme. To, že ho chce niekto zakázať, ju hnevá. Zdroj: ktojedalsi.sk

„Cieľom tohto filmu bolo otvorene komunikovať o nebezpečenstvách, ktoré prináša internet pre tínedžerov. S pokorou sme sa tešili z veľkého záujmu nielen v kinodistribúcii, ale aj na školách, ktoré si premietanie filmu objednávajú ako edukačný prostriedok pre svojich žiakov, celkovo je to už vyše 400 škôl. Viac ako 1200 pozitívnych reakcií najmä od študentov, ktorí film reálne videli, nás utvrdili v tom, že sme urobili niečo, čo má zmysel. Po troch mesiacoch sme však zostali šokovaní, pretože sa rozpútala nepochopiteľná antikampaň s jasným cieľom prestať premietať film Kto je ďalší? pre školy,“ vyjadril sa Miro Drobný, ktorý snímku režíroval.

Od začiatku novembra mali byť na Slovensku vytvárané iniciatívy, ktoré niesli známky sektárskych praktík, pričom za nimi mala stáť úzka skupina ľudí. Tá mala zastrašovať odborníkov s pozitívnymi vyjadreniami k filmu, dokonca došlo k prenasledovaniu či petíciám, na základe ktorých boli posielané podnety rôznym inštitúciám. Čo je však dôvodom, nik z tvorcov netuší, a tak len hádajú.

„V príbehu o pedofílii hrá hlavnú úlohu kňaz, v tom o kyberšikane sa zase objavia prívrženci neofašizmu, no tie dôvody môžu byť aj úplne iné. Výsledkom tohto „ťaženia“ nejakej záujmovej skupiny je, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie expresne vydal stanovisko s viacerými nepresnosťami bez toho, aby nás čo len vypočul. Toto stanovisko neodporúča premietanie pre školy, pričom si myslíme, že ten film možno ani nevideli,“ hovorí zo situácie sklamaný režisér.

Režisér Miro Drobný si iniciatívu úzkej skupiny ľudí za zrušenie premietania filmu Kto je ďalší? na školách, nevie vysvetliť. Zdroj: Jan Zemiar

Dané stanovisko sa tvorcom nepáči a vôbec s ním nesúhlasia. Dokonca je to podľa nich hrubý prešľap. Stanovisko považujú za účelové s tým, že niekto chce film jednoducho poškodiť. Tým však opäť vytvorí priestor pre ďalšiu kyberšikanu a šikanu a dá voľnú ruku online agresorom.

„Podľa nás je toto stanovisko neprofesionálne, nepravdivé a manipulatívne. Je šokujúce, že práve názory a úprimné vyjadrenia stoviek dospievajúcich a desiatok odborníkov či rodičov úplne odignorovali. Nepodpísané stanovisko VÚDPaP je zmätočné, lebo neodporúča film žiakom do 12 rokov, pričom film sa im ani nepremieta, odvoláva sa na pokyny v drogovej oblasti pričom film o drogách vôbec nie je,“ tvrdí odborná garantka filmu Nataša Slavíková, ktorá je presvedčená, že s prevenciou je potrebné začínať už omnoho skôr, a to na základnej škole. Či napokon tento „spor“ vyhrá film alebo špekulanti, ukáže až čas, no zakazovať niečo, čo pomáha, je absurdné.