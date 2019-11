Surová smrť Violy (†35) zasiahla aj známe tváre: Spojme sily... Všetci sme ju úprimne milovali

Violu našli v Bratislave brutálne dobitú ešte 11. novembra, verejnosť sa však o prípade a jej následnej smrti dozvedela len v týchto dňoch. Na ohavný čin zareagovali aj niektoré známe tváre.

Brutálna smrť Violy (†35): Agresor uniká! Slová polície mali upokojiť ľudí, priniesli pochybnosti

Viola sa totiž venovala viacerým oblastiam, bola učiteľkou angličtiny, fotografkou aj modelkou a navyše pomáhala tým, ktorí to v živote nemajú ľahké. Ona sama ale odišla z tohto sveta doslova neľudským spôsobom, čo nenechalo chladnými úplne neznámych ľudí, ale najmä tých, čo ju poznali.

Jedným z nich je aj herec Ludwig Bagin. „Je to to najstrašnejšie, akým hrôzostrašným spôsobom mohol niekto tak úžasný a nádherný nielen zovňajškom, ale hlavne srdcom a krásnou dušou z tohto sveta odísť,” uviedol na sociálnej sieti. Zároveň informoval o rozlúčke, ktorá sa bude konať u nej v práci a tiež predostrel nápad na zorganizovanie pietnej spomienky a pomoc jej najbližším. „Spojme sily, ako sa dá. Objímam vás a v duchu aj to neuveriteľné žieňa, ktoré sme všetci úprimne milovali,” dodal.

Spevák a moderátor Peter Novák alias Šarkan priznal, že Violu poznal len z videnia. Počul však o nej len to dobré. „Bola vždy usmiata, krásna, až tak oldschool skromná baba a vraj vo svojej práci veľmi šikovná. Veľmi ma to zasiahlo. Najúprimnejšiu sústrasť jej rodine,” vyjadril sa pod Ludwigovým statusom.

Dcéra herca Petra Batthyányho sa istý čas pohybovala v módnej brandži. Petra sa totiž túžila stať návrhárkou a dokonca mala aj svoju vlastnú prehliadku. S Violou sa poznala osobne a jej smrť ju veľmi zasiahla. „Odpočívaj v pokoji, krásna duša,” odkázala na Instagrame.

Známe tváre, ale aj bežní ľudia veria, že polícia tento prípad dôkladne vyšetrí a nájde beštiu, ktorá spôsobila Violinu smrť.