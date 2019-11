Partnerka Haasovej ex naložila herečke: Nevera, tehotenstvo s iným, hrozba nožom... Došla jej trpezlivosť!

BRATISLAVA – Síce od rozvodu ubehli len takmer tri mesiace, jej bývalý si za ňu našiel náhradu ešte pred pojednávaním. Trojročné manželstvo Zuzany Haasovej (38) so záchranárom Martinom Kostkom sa však ešte pred letom rozpadlo a on našiel lásku po boku Petry Plačkovej, s ktorou sa pravdepodobne zoznámili vďaka práci. Po tom, čo sa herečka vyjadrila k nútenému odchodu z domu, zrejme plavovláske praskli nervy a konečne otvorila ústa!

Minulý týždeň sme vám priniesli článok s rozhovorom, kde Zuzana Haasová priznala, že sa musela vysťahovať z domu, kde žila 11 rokov. Spoločne s dcérou Romanou zbalili svoje veci a šli bývať k mame Oľge. Opustili tak dom, ku ktorého stavbe pridala svoju rúčku aj Romi. „Prišla som o domček, ale v podstate ani nie ja, ale moja dcéra. Moja dcéra prišla o svoje dedičstvo a o to, čo som budovala pre svoju dcéru,“ povedala nám Haasová v rozhovore.

Zuzana Haasová sa vyjadrila, že jej dcérka Romana prišla o dedičstvo. Zdroj: Vlado Anjel

Práve tento článok a vyjadrenie herečky vyvolal nevôľu Kostkovej novej partnerky Petry, ktorá mala potrebu sa konečne vyjadriť. Podľa nej totiž Zuzana len klame a zavádza a namiesto toho, aby očierňovala Martina, mala by si pozametať najprv pred svojím vlastným prahom. „Bolo potrebné už otvoriť ústa, nakoľko je na teba namierená paľba od tejto bezcharakternej pani a zastavuje nad tým rozum celému okoliu,“ napísala na sociálnej sieti Petra.

Pod naším článkom na Facebooku sa objavil jej komentár. „Tlieskam hereckému výkonu p. Haasovej. Pobavila a takisto škoda, že sa táto pani neprizná aj so svojimi neresťami ako napríklad nevera, tajná svadba, tehotenstvo s iným, ohrozovanie nožom, demolácie a ničenie domu, ktorý museli Martinovi rodičia dávať do poriadku, vyhrážanie sa a už vôbec nevieme o akom dedičstve to hovorí, keďže Martin nie je jej otec, meno má po tom svojom a po ďalšie, Martin má vysokú hypotéku tak, ako väčšina populácie, ktorú bude platiť celý život! Jediné, čo za sebou táto žena nechala je špina, bordel, hladného psa a ohováranie kade-tade... HANBA!“ poriadne sa do ryšavky pustila Plačková, ktorej komentár však napokon zmizol.

Pod našim článkom sa objavil komentár partnerky Haasovej ex. Tá sa do herečky poriadne pustila. Zdroj: Facebook M.K.

Jeho znenie si však stihol na svoj facebookový profil „odložiť“ Martin Kostka, ktorý svoju milú v tomto podporuje a jej slová označil ako najlepší a najvystížnejší komentár. To, že nazvala Petra Haasovú nevernicou, klamárkou a dokonca ju obvinila aj s ohrozovania, asi nestačilo, keďže aj k Martinovmu príspevku mala potrebu sa vyjadriť. To už sa obula do výchovných metód samotnej herečky a vzala si na paškál aj to, že vydala knihu pre deti.

„Hanba, že práve takýto človek tu ide deťom šíriť nejakú osvetu a najsmutnejšie je, že sa na to musí pozerať aj jej dcéra, ktorá ma pred sebou ešte veľa sklamaní, veľa lásky a bude sa musieť naučiť tomu čeliť, a čo ju naučí jej matka takýmto chovaním?“ uzavrela Petra tému so slovami, že dúfa v poslednú bodku a uzavretie tohto doťahovania sa. Kde je skutočná pravda, vedia zrejme len bývalí manželia Zuzana a Martin.