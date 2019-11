Spor slovenskej speváčky s bývalým frajerom vrcholí: Chcela od neho vytrieskať peniaze... Klamala policajtom!

BRATISLAVA - Zavarila si na poriadny problém! Začiatkom júla tohto roka skončila Ivanna Bagová, víťazka Hlasu Česko Slovenska, na operačnom stole. Na vine mal byť jej vtedajší partner a manažér Marek Vician, ktorého po havárii označila za psychopata. Blondínka si zlomila ruku a svojmu frajerovi dala zbohom, keďže vraj výrazne prekročil povolenú rýchlosť a situácia tak kvôli jeho činom mohla skončiť aj oveľa horšie... Dnes sa však ukazuje, že nie všetko bolo tak, ako to prezentovala Ivanna.

Ako sme už uviedli, Ivanna skončila so zlomenou rukou, doudieraná bola aj jej mama, ktorá s dvojicou sedela v aute. Po nehode nastal rozchod a jej dnes už bývalý partner avizoval, že od neho speváčka údajne chcela vytrieskať 40 000€ ako odškodné. To, že bol vinníkom nehody, si Marek síce priznáva, suma, ktorú má zaplatiť, sa mu však zdá maximálne prehnaná. A to z jedného podstatného dôvodu.

Vician zverejnil časť spisu, kde blondínka tvrdí, že ona aj jej mama boli pripútané bezpečnostným pásom. Okrem spisu má však Marek k dispozícii aj nahrávku, z ktorej je zrejmé, že Ivanna klamala. „Počúvaj ma, ja ešte psychicky som z toho v p**i, pretože doteraz, keď zaspávam, sa mi sníva tá značka pred očami, jak sme do nej narazili. A jak som sa pobúchala, celá po aute som lietala hore-dole, pretože nebola som zapásnutá,” znejú Ivannine slová vo videu.

Ivanna Bagová s bývalým priateľom Marekom Vicianom mali v júli autonehodu. Zdroj: Facebook

Auto skončilo na šrot. Zdroj: Facebook I.B. ​

Nahrávka zrejme vznikla medzi ňou a Marekom v čase, keď si situáciu chceli vydiskutovať. Napriek tomu sa počas Bagovej slov na obraze objavuje spomínaná časť v spisu, kde sa policajtom vyjadrila úplne inak, než v telefonáte. „Počas jazdy vo vozidle som bola ja, ako i moja matka pripútaná bezpečnostným pásom,” píše sa v správe. Či bola blondínka iba zmätená alebo si neuvedomuje závažnosť krivej výpovede, zrejme vie iba ona sama...