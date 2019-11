Veľavravný odkaz hviezdy zo Skrytej vášne: Zásnuby s krásnou Slovenkou?

IGUACU - O tom, že známemu kubánskemu hercovi Mariovi Cimarrovi (47) padla do oka sexi modelka Bronislava Gregušová (27), sa šuškalo už dlhší čas. Dvojica sa dnes už neschováva a dokonca to vyzerá, že dôjde aj na svadbu!

Medzi bývalou finalistkou súťaže miss a sympatickým hercom preskočila iskra už dávnejšie. Verejne to síce spočiatku nepriznali, no herec sa z času na čas objavil na Slovensku, či prekvapil zaľúbenými vyznaniami práve v slovenčine. Indície nakoniec dvojica potvrdila pred pár týždňami, keď na svojich instagramových profiloch zverejnili prvé spoločné zábery z výletu v Paraguaji.

Bronislava Gregušová a Mario Cimarro oficiálne potvrdili vzťah len pred pár týždňami. Zdroj: Instagram B.G.

A zdá sa, že medzi zaľúbencami ide naozaj do tuhého. Hviezdny Juan z úspešnej telenovely Skrytá vášeň tentokrát pridal ďalšiu spoločnú fotku so sexi plavovláskou. Na nej sa zvečnili pred vodopádmi v jednom z Argentínskych národných parkov a Mario ku krásnemu záberu pridal aj veľavravný odkaz: „Nadíde čas, po dôkladnom prehľadaní tvojej duše, hľadaní, cestovaní, rozprávaní, pohľadov do očí, zastaviť sa, meditovať a oslavovať, zaviazať sa, špeciálne ak ona povie áno!”

Povie si dvojica čoskoro vzájomné áno? Zdroj: Instagram M.Č.,

Slová plné lásky podporil aj prsteň na kráskinej ľavej ruke. Vyzerá to teda, že dvojici čoskoro zazvonia aj svadobné zvony. Hercovi sa okamžite začali sypať gratulácie od priateľov i sledovateľov, ktorí páriku fandia. Ku gratuláciám sa, samozrejme, pripájame aj my.