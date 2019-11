Zmena na obrazovkách JOJ-ky: Vymenili obľúbeného glosátora... TOTO je jeho náhrada!

BRATISLAVA - Keď do prezidentského kresla zasadala Zuzana Čaputová (46), do svojho tímu si vybrala tých najpovolanejších. Medzi nich patrí aj Marián Leško (65), ktorý sa pravidelne objavoval na obrazovkách televízie JOJ v relácii Sedem, kde spolu s ďalšími hosťami glosoval aktuálne dianie. Avšak, aby nedochádzalo k zámene jeho názorov s prezidentkinými, Kolibu opustil. Na jeho mieste neskôr diváci vídali Borisa Farkaša (65), no aj jeho pozíciu už zaujal niekto iný!

Divákov televízie JOJ čakalo včera prekvapenie. Obľúbená glosátorská relácia Sedem totiž nebola v zložení, na aké sú zvyknutí. Ako aj samotná televízia informovala, majú novú posilu.

Ešte koncom mája sa objavila informácia, že v šou končí Marián Leško, ktorého si vybrala prezidentka Slovenskej republiky do svojho tímu. „Bola by to kontaminácia, niektorí by mohli pripisovať moje vyjadrenia pani prezidentke. Byť nezávislým glosátorom a zároveň človekom v tíme pani prezidentky sa vylučuje. Aj keď som sa z večera do rána nestal iným človekom, nejde o zlučiteľné pozície,” vyjadril sa v tom čase Leško pre Denník N.

Kedysi bol súčasťou tímu Marián Leško, na ktorého miesto zasadol Boris Farkaš. Zdroj: TV JOJ

Na jeho miesto tak zasadol ostrieľaný herec Boris Farkaš, ktorý sa ukázal hneď v niekoľkých epizódach. Tá posledná však bola prekvapením, keďže sa v nej spomínaných glosátor neukázal a na jeho miesto zasadol niekto iný. Ide o dobre známeho Jána Snopka, ktorý sa kedysi objavoval aj v relácii konkurenčnej televízie, v markizáckom Dereši. Hostia Eleny Vacvalovej tak majú novú posilu, ktorú privítala skutočne trefne: „A po dlhom čase medzi nami opäť Ján Snopko. Povolali sme ho zo zálohy!“

Ako často sa bude Ján objavovať v relácii a či nadobro vymenil Borisa Farkaša známe nie je. Televízia zatiaľ na naše otázky neodpovedala. Jedno je však isté, aj v tejto zostave dostanú diváci svoju pravidelnú dávku humoru a nadsázky.

Dobre známy glosátor Ján Snopko sa pripojil ako posila do relácie Sedem. Zdroj: TV JOJ