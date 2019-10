BRATISLAVA - V stredu 16. októbra mal premiéru nový videoklip Martina Haricha k skladbe so silným motívom a bojovným názvom Fight For You. Video z dielne režiséra Vladimíra Špičku prináša emóciami nabitý príbeh boja medzi mužom a ženou za vzájomnú lásku, ktorý je bojom skoro "na život a na smrť". Singel je z pripravovaného albumu Blue, ktoré vyjde začiatkom budúceho roka.