Top momenty Tvojej tváre: Nela ako šialenec a absolútny FEJL maskérov... čo jej to, preboha, dorobili so zubami?!

BRATISLAVA - Víkend je za nami a s ním aj ďalšie, už siedme kolo súťaže Tvoja tvár znie povedome. Ani túto nedeľu nebola núdza o množstvo zaujímavých momentov. Do konca šou zostávajú už iba tri epizódy no a ak ste zvedaví, ako dopadla tá posledná, pozrite sa na to spolu s nami!

Toto kolo bola naozaj poriadna divočina! Hneď na úvod to odpálil herec Dávid Hartl, ktorý ako Kylie Minogue vyštartoval po porotcovi Danovi Danglovi a postaral sa o niekoľko obrovských výbuchov smiechu. Tie nastali aj momente, kedy sa na pódiu objavila Saša Gachulincová ako zelený mimozemšťan El Chombo.

Pozornému oku diváka však pri jej premene neunikol jeden výrazný detail. Vizážisti totiž absolútne odflákli premenu jej tváre. Na čierno jej okrem pier zafarbili iba časť zubov, no a aj na tých bolo vidno, že si nijak zvlášť záležať nedali. Zvyšok jej "perličiek" zostal biely a v momente, kedy kráska začala otvárať ústa, to bol naozaj nepekný pohľad - akoby blondínka roky vynechávala návštevy zubára.

Premena Saši Gachulincovej bola takmer dokonalá. Až pokiaľ neukázala zuby. Zdroj: TV MARKÍZA

Bližší pohľad na Sašin chrup naozaj nebol lákavý. Zdroj: TV MARKÍZA

O poriadne prekvapenie sa postarala Nela Pocisková. Ako Alice Cooper bola naozaj fenomenálna, čo ocenila aj porota. Blondínka sa absolútne odtrhla z reťaze a na pódiu konečne predviedla obrovskú šou. Výrazne popracovala aj na svojej farbe hlasu, ktorá vôbec nepripomínala tú originálnu. Aj to bolo zrejme dôvodom, prečo speváčka túto epizódu vyhrala.

Nela Pocisková predviedla naozaj parádnu šou. Zdroj: TV MARKÍZA

Nela vyhrala siedme kolo Tvojej tváre a šek v hodnote 1000 € venovala organizácii Zvierací ombudsman. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja by som dnešnú výhru chcela venovať neziskovej organizácii Zvierací ombudsman na podporu detského projektu s názvom Vychovávame v tolerancii,“ povedala v momente, kedy jej Martin Nikodým odovzdal šek od Nadácie Makríza v hodnote 1000€. Na záver moderátor prezradil aj to, že ďalšie kolo bude skutočne špeciálne. V rulete sa totiž vyskytli iba slovenský a český interpreti no a to, na ktorých hudobníkov sa súťažiaci premenia v ďalšom kole, sa dozviete nižšie.

Takto to bude vyzerať v ďalšom kole:

Pavol Topoľský - Quasimodo, nabudúce Věra Bílá

Pavol Topoľský ako Quasimodo Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Kraváriková - Ellie Goulding, nabudúce Maťo Ďurinda

Zuzana Kraváriková ako Ellie Goulding Zdroj: TV MARKÍZA

Dávid Hartl - Kylie Minogue, nabudúce Meky Žbirka

Dávid Hartl ako Kylie Minogue Zdroj: TV MARKÍZA

Karin Haydu - Nelly Furtado, nabudúce Ben Cristovao

Karin Haydu ako Nelly Furtado Zdroj: TV MARKÍZA

Saša Gachulincová - El Chombo, nabudúce Jiří Korn

Saša Gachulincová ako El Chombo Zdroj: TV MARKÍZA

Noel Czuczor - Rag'n'bone man, nabudúce Helena Vondráčková

Noel Czuczor ako Rag n bone man Zdroj: TV MARKÍZA

Rasťo Sokol - Grace Jones, nabudúce Michal David

Rasťo Sokol ako Grace Jones Zdroj: TV MARKÍZA

Nela Pocisková - Alice Cooper, nabudúce Kuko