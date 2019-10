Fyzický útok na Markíze skončil hospitalizáciou: TOTO je obeť svalnáča z reality šou?!

BRATISLAVA - Ako sme vás už včera informovali, reality šou Farma musel nekompromisne opustiť Matej Jurkovič (41) po tom, ako fyzicky zaútočil na iného farmára. Tým by údajne mal byť 40-ročný elektrotechnik Rastislav Mojsej.

S nečakanými novinkami prišla televízia Markíza, ktorá reality šou Farma vysiela. Na informácie však bola skúpa, keďže medzi realitou a epizódami, ktoré majú diváci možnosť vidieť na obrazovkách, je rozdiel približne dva a pol týždňa. „Informácie ešte neposkytujeme, sami ešte riešime túto situáciu. Udialo sa to včera, ale v každom prípade Matej na hodinu odišiel, bol vylúčený zo šou," uviedla PR manažérka televízie Markíza Andrea Macáková a dodala, že Matej je už momentálne doma.

Nekompromisný vyhadzov z Farmy: Fyzický útok na ďalšieho súťažiaceho... Skončil v nemocnici!

Podľa informácií denníka Plus jeden deň by však napadnutým mal byť práve hráč z tímu východniarov, Rastislav Mojsej. Ten mal po útoku svalovca skončiť v nemocnici. Čo presne sa medzi farmármi odohralo a aký konflikt predchádzal útoku, ktorý stál výbušného Mateja účasť v hre o 75-tisíc eur, to sa pravdepodobne diváci dozvedia až o pár týždňov z televíznych obrazoviek.

Napadnutým by mal byť východniar Rasťo Mojsej. Skončiť mal v nemocnici. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Markíza takisto nemôže potvrdiť, či súťažiacemu podľa pravidiel hrozí nejaká ujma či finančná pokuta, keďže detaily zmlúv medzi súťažiacimi a televíziou sú nezverejniteľné. Aký trest teda agresívneho life kouča čaká, Markíza zatiaľ nepotvrdila. Otázkou tiež zostáva, či vďaka neplánovanému odchodu Bratislavčana dostane druhú šancu farmár, ktorý vypadol z posledného duelu pred včerajším incidentom.

Matej Jurkovský tvoril na Farme pár s východniarkou Mirkou Csorbovou. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako vzniknutá situácia zamieša karty na Farme, na to si budeme musieť zopár týždňov počkať.