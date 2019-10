BRATISLAVA - Trnavčanka Simona Hégerová vyrastala v Trnave, no postupne sa presťahovala do Bratislavy. Jej kariéra speváčky sa začala v roku 2012, keď sa ako šestnásťročná prihlásila do speváckej súťaže Hlas ČeskoSlovenska. Vybrala si tím Dary Rollins, no kariéru speváčky rozbehla sama.