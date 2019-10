SHOWTIME: Nečakaný darček od nechutnej blogerky, mladého herca okrikujú rozhnevaní diváci aj... Veľkolepá rozlúčka s maestrom Gottom!

Nový Showtime je tu!

Zdroj: Ján Zemiar, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Aj tento utorok sme pre vás pripravili nové vydanie relácie Showtime. Dnes vám ukážeme to najzaujímavejšie z módnej šou Fashion live. Na tej sa opäť objavila aj kontroverzná blogerka Alex Wortex, no tentokrát svojím outfitom príjemne prekvapila. Zavedieme vás tiež do zákulisia natáčania seriálu Sestričky a herec Braňo Mosný prezradí, ako sa práve vďaka svojej úlohe dostáva do nemilosti divákov, a to priamo na ulici. Nechýbali sme ani na poslednej rozlúčke s Karlom Gottom, ktorá sa cez víkend uskutočnila v Prahe. Kto všetko prišiel dať maestrovi posledné zbohom, ale i omnoho viac, sa dozviete v SHOWTIME.