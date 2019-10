SHOWTIME: Hercovi Jurajovi Bačovi zakázali kaskadérske kúsky, dostal latou po hlave a... TOMUTO sa teraz venuje!

Juraj Bača bol hosťom štúdia Showtime.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Herec Juraj Bača (32) patrí medzi obľúbené a žiadané tváre, a to nielen čo sa týka filmov a seriálov, ale aj moderovania. Moderátor Valér Ferko si ho vzal na paškál a sympatický fešák mu prezradil to, že ho lákajú kaskadérske kúsky a dokonca si v jednom z filmov nechal tresnúť latou po hlave. Priateľku momentálne nemá, no v tom, čo je vo vzťahu pre neho dôležité, má celkom jasno. Okrem toho prezradil, že kedysi sa venoval bojovým športom a k drsnej aktivite sa vrátil aj teraz. Juraj sa dal totiž na MMA. To a ešte omnoho viac sa dozviete v rozhovore. Sledujte Showtime!