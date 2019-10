SHOWTIME: Slovenská speváčka sa priznala ku gamblovaniu, Mokráňová ukázala sexi mamu a... Poriadny trapas herca Pavláska!

Nový diel relácie Showtime s čerstvými novinkami zo šoubiznisu je tu!

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Film Casino.sk má za sebou svoju premiéru a nenechala si ju ujsť ani speváčka Veronika Strapková. Tá sa nám priznala k tomu, že aj ona svojím spôsobom pričuchla ku gamblovaniu. Exfarmárka a fitneska Lucia Mokráňová vzala do spoločnosti svoju mamu a všetkým okolo bolo hneď nad slnko jasnejšie, po kom je blondínka taká krásna. Tak, ako je v plnom prúde premietanie filmu z prostredia hazardu, v divadlách môžu diváci vidieť muzikál Bedári. Po jeho premiére nám jeden z hercov Lukáš Pavlásek prezradil, aký sa mu stal trapas. To by ste teda nechceli! Ďalší diel čerstvej dávky z diania v slovenskom šoubiznise s Valérom Ferkom je tu. Sledujte Showtime!