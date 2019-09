SHOWTIME! Vratko Sirági z Telerána: Rodičia ma držia pri zemi a... Čo má s Luciou Mokráňovou?

Vratko Sirági z Telerána: Rodičia ma držia pri zemi!

BRATISLAVA - Je mladý, charizmatický a podľa divákov Markízy má pred sebou sľubnú budúcnosť. To je Vratko Sirági (30), ktorého hviezda v Záhorskej Bystrici žiari čoraz jasnejšie. Chlapec zo skromných pomerov sa vypracoval do ikonického Telerána, kde už dostal príležitosť aj ako moderátor celoranného vysielania. Aj napriek svojim úspechom nezabúda na slovo "pokora" a označuje sa skôr za introvertného a hanblivého. Miláčik publika prijal pozvanie do štúdia Showtime, kde ho vyspovedal náš moderátor Valér Ferko. V rozhovore neopomenul ani niekoľko ľudí zo slovenského šoubiznisu a prezradil aj to, čo pre neho znamená krásna Lucia Mokráňová. Sledujte Showtime!