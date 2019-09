SHOWTIME: Gizka Oňová so Svokrou skončila... K tým ľuďom sa už nechcem vracať!

Zdroj: Showtime

BRATISLAVA - Žena činu, ktorej by jej energiu a pozitívny prístup k životu mohli závidieť aj dnešní mladí ľudia. To je Gizka Oňová (70), speváčka a obľúbená televízna Svokra, ktorá si získala srdcia tisícok divákov. My sme mali tú česť uvítať ju v štúdiu Showtime, kde ju vyspovedal náš moderátor Valér Ferko. Dozviete sa viac z jej súkromia, čo-to nabonzovala aj na svojho mladšieho manžela a prezradila nám, prečo už nechce byť v kontakte s rodinami z markizáckej relácie. A dokonca aj zaspievala! Sledujte Showtime.