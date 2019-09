SHOWTIME: Dominika Stará otvorene o najťažšom období v živote: Na manažéra v Amerike napochodovala s právnikmi!

SHOWTIME: Dominika Stará otvorene o najťažšom období v živote!

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Dominika Stará (26) dostala po skončení Superstar príležitosť, aká sa často nevyskytuje. Odletela do Ameriky, kde sa o jej kariéru začali starať svetovo známe osobnosti zvučných mien. Hoci bolo toto obdobie náročné, speváčka sa nesťažovala a prácu si užívala. Potom však prišiel zlom. Nezhody s manažérom kvôli jeho majetníckosti dospeli do takého štádia, že Dominika nedávno musela za veľkú mláku odletieť aj s právnikmi. Viac o celom konflikte, no aj pikošky zo súkromia sa dozviete v rozhovore s naším moderátorom Valérom Ferkom. Usmievavá blondínka nám dokonca prezradila aj to, kto jej zlomil srdce, prečo dnes svoj najväčší hit označuje za hrôzu, či viac o vytúženom mužovi. Sledujte Showtime!