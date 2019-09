SHOWTIME: Česká herečka plánuje svadbu, Nikodým definitívne odstavil Pyca od Tváre: Už je to moja šou!

Je tu nový diel relácie Showtime!

BRATISLAVA - Aj tento týždeň sme pre vás pripravili nový diel relácie Showtime. V ňom sme vyspovedali napríklad aj českú herečku Petru Hřebíčkovú, ktorá nám prezradila, že po 4 rokoch od zásnub konečne začína pomýšľať aj na sobáš. Presný dátum však v mysli zatiaľ nemá. Vo víre zábavy sme zastihli aj nového moderátora šou Tvoja tvár znie povedome Martina Nikodýma. Ten prebral žezlo po Martinovi Pycovi Rauschovi, no v jeho šľapajach sa ísť rozhodne nechystá. Šou zobral do vlastných rúk a ešte pred jej zaradením do vysielania si ju stihol bez hanby privlastniť. Sledujte Showtime!