Slovenská herečka 5 mesiacov po pôrode: Ukázala postavu v plavkách... Plné prsia a TOP bruško!

Natália Hatalová si už 5 mesiacov užíva najkrajšiu úlohu svojho života - stala sa mamou. „To najkrajšie, čo nám bocian priniesol. Viktória Olcsváry. Naša láska. 29. 03. 2019,“ napísala k záberu svojej malej princeznej koncom marca herečka.

Slovenská speváčka porodila: Prvé FOTO... Pozrite, aké dostalo dievčatko meno!

A hoci mnohé ženy sa popôrodných kíl nedokážu zbaviť niekedy aj celé roky, brunetkin prípad to rozhodne nie je. Ona totiž svoje krivky vystavuje na obdiv už necelých 5 mesiacov po pôrode. A treba povedať, že je z nej poriadne sexi mamina.

Na sociálnu sieť Instagram totiž najnovšie zavesila fotku, na ktorej je len v plavkách. Má dokonalé bruško, po pôrode nie je ani stopy... No a tie mamičkovské prsia, to je už len čerešnička na torte. No skrátka, hotová pastva pre mužské oči.