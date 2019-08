SHOWTIME Otvorená spoveď Martiny Schindlerovej: Do minulosti sa vracať nechcem... TOTO bolo najťažšie obdobie môjho života!

BRATISLAVA - V roku 2004 patrila Martina Schindlerová k najväčším televíznym hviezdam. Hoci súťaž Slovensko hľadá Superstar nevyhrala, bola jednoznačne jej najväčším favoritom. Ešte nejaký čas po finále sa venovala spevu, no potom akoby sa po nej zľahla sem. Vedelo sa iba toľko, že sa vydala za istého podnikateľa a na svet mu priviedla dvoch spoločných potomkov. Aktuálne síce musela riešiť rozvod, no opäť je v plnej sile a hovorí, že ak sa nezbláznila doteraz, už to nepríde. Popri materstve sa rozhodla znovu naštartovať svoju kariéru a nášmu moderátorovi Valérovi Ferkovi prezradila niekoľko pikošiek z pracovného i osobného života. Sledujte Showtime!