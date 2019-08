SHOWTIME: Známa kráska nám potvrdila rozpad manželstva a exkluzívne ukážky z vynovenej série Moja mama varí lepšie ako tvoja!

BRATISLAVA - Je tu nový diel relácie Showtime a s ním aj ďalšia várka čerstvých pikošiek zo sveta slovenského šoubiznisu. Naše redaktorky sa boli pozrieť na nakrúcanie pripravovanej série relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja, kde nahliadli aj do vynoveného štúdia a, samozrejme, vyspovedali aj hlavných protagonistov. Dostali sme sa tiež do zákulisia koncertu populárnych Cigánskych diablov, našej kamere neunikla ani známa kráska, ktorá nám exkluzívne potvrdila krach manželstva a vyjadrila sa aj k nemiestnym komentárom tehotnej partnerky svojho ex. Sledujte Showtime!