BRATISLAVA - Talentovaná Zea sa opäť hlási o pozornosť. Po nedocenenej nahrávke Is This Love? prichádza s úplne novým singlom Out Of Touch. Ak ste tejto Slovenke doposiaľ na chuť neprišli, tak je dosť možné, že vám jej podmanivá farba hlasu učaruje práve v tejto vydarenej balade.