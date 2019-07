BRATISLAVA - Water Into Wine je názov nového hudobného projektu, ktorý za veľkou mlákou vytvorila slovenská herečka a speváčka Barbora Žilecká alias Barbs spoločne s americkým spevákom Darrylom Georgeom. Cez víkend zverejnili svoju prvú spoločnú pieseň s názvom On the Outside (Looking In).