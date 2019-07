Obrovská tragédia skupiny Polemic: Zomrel syn (†16) exgitaristu... Osudnou sa mu stala jeho láska!

Správu o tragickej smrti šestnásťročného Dávida Határ priniesol portál pluska.sk. Krátky život tínedžera vyhasol v nedeľu 21. júla. Dávid miloval vodné športy a wakeboarding, ktorý bol jeho láskou, sa mu stal napokon osudným. Gitarista Marek Határ prišiel o milovaného syna a prežíva najhoršie obdobie v živote.

Chlapec opustil tento svet tragicky v Banskej Bystrici. „Je pravda, že padol na betón spánkom a išiel do nemocnice. Je to hrozné, všetci sme z toho v šoku,” prezradil okolnosti jeden z kamarátov pre Plusku. Lekárom sa však napokon chlapca nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahol. Informáciu potvrdil aj spevák skupiny Polemic Bejzo. „Áno, je to hrozné, nemám slov. Tento pekný deň sa stal pre mňa dosť temný,” neskrýval zármutok.